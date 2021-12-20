Центру фізичної терапії Святого Іоанна виповнилося 2 роки

Поліпшили здоров’я понад 600 дітей. Центру фізичної терапії та інклюзивного навчання імені Святого праведного Іоанна – виповнилося 2 роки! За цей він став реабілітаційним осередком для малечі з усієї України. Чому робота, якою там займаються з дітьми, надважлива – розповість Софія Куценко.

Восьмимісячна Єва на масажі трохи капризує. Це, каже її мама, звична справа після вихідних. Курс масажу в Іоаннівому центрі дівчинка проходить вже втретє. Тут маленькій допомагають побороти кривошию. До реабілітаційного осередку ходить і старша сестричка Єви. З нею займаються логопед та психолог. Мама дівчаток помічає кардинальні зміни.

Сьогодні “Центру реабілітації, фізичної терапії та інклюзивного навчання Святого праведного Іоанна” – 2 роки. За цей час тут пройшли реабілітацію понад 600 дітей віком від 0 до 18 років. У кожного маленького пацієнта – надскладний діагноз.

Інтегрувати таких дітей у суспільство – головна мета закладу. З малечею працюють провідні спеціалісти з фізичної реабілітації, соціалізації та профорієнтації. У центрі є всі умови для всебічного розвитку дітей. До кожного пацієнта – тут особливий підхід.

Ідея створення реабілітаційного центру належить родині Овчиннікових. На її втілення пішло майже 4 роки. А зараз це місце користується великою популярністю не тільки на Дніпропетровщині, а й в інших областях України. Реабілітація малечі здебільшого здійснюється коштом меценатів та благодійних фондів.

Центр працює за інноваційними методиками та оснащений сучасним обладнанням. А незабаром тут ще з’явиться й унікальний комп’ютер для дітей з проблемами опорно-рухового апарату. Інвестували на нього усі небайдужі.

Один реабілітаційний курс триває 10 днів. П’ятницями з центру виписують щонайменше 25 пацієнтів. Доброю традицією стало нагороджувати дітей медалями, грамотами та подарунками.