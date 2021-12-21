Триває реконструкція шкільного стадіону у Томаківці

На Дніпропетровщині оновлюють стадіони опорних шкіл. Такі об’єкти вже облаштували в Апостоловому, Карпівці, Покровському та Перещепиному. Нині триває реконструкція у ТомаківціНікопольського району. На об’єкті вже розпланували основні спортивні локації та встановили сучасне освітлення. Як тривають роботи – про це далі.

Томаківка вже отримала реконструйований ліцей. І от тепер поруч з ним облаштовують сучасний стадіон. Його чекали багато років.

Окрім волейбольного майданчика, на шкільному подвір’ї з’явиться баскетбольний, а також міні-футбольне поле зі штучним газоном. Встановлять й вуличні тренажери та облаштують бігову доріжку та яму для стрибків у довжину.

Томаківський ліцей є опорним навчальним закладом для понад півтисячі учнів. Всього в громаді близько 2 тисяч дітей шкільного віку.

Реконструкція стадіону – входить до президентської програми “Велике будівництво”.

На спортивній ділянці біля Томаківського ліцею вже зробили дренажну систему, встановили освітлення. Готують основу під ігрові майданчики. Територію навколо стадіону також приведуть до ладу та озеленять.