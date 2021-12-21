Новорічна ялинка запалила вогні у Кам’янському

21.12.2021 18:29

Її урочисто відкрили на майдані Калнишевського у супроводі виступу творчих колективів та фаєр-шоу. Символ свята встановили ще у трьох районах міста. Тож різдвяна атмосфера повністю огорнула Кам’янське. Більше подробиць — у наступному сюжеті.

Головну новорічну ялинку відкрили у Кам’янському. Відтепер у місті панує справжня різдвяна атмосфера. На майдані Калнишевського під час святкового заходу виступали творчі колективи, лунали пісні, були танці. Зі сцени запалювали навіть казкові герої. Місцеві мешканці насолоджувались відпочинком.

На відкритті головної 20-метрової ялинки був і особисто міський голова Андрій Білоусов. Зі сцени він привітав усіх гостей заходу.

На святі міський голова також вручив відзнаки активним та творчим дітям міста. Отримали гості й солодкі подарунки. Також на майдані були фотозони й новорічні прикраси, які уподобали городяни.

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