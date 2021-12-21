Конфуз, який підірвав соцмережі! У Дніпрі одну з тролейбусних зупинок забрендували нецензурним словом англійською. Вочевидь, помилки припустилися під час транслітераціїцікукраїнської назви. Як таке вийшло – наші кореспонденти розпитали комунальників. А ще поспілкувались з філологами. Владислав Авдієнко продовжить.

Це фото облетіло усі міські та навіть деякі національні видання, світлину бурхливо обговорюють в десятках телеграм каналів. Під українською назвою зупинки “ЦУМ” – красується англійське “cum”. Одне із його значень, до речі, чи не найпопулярніше, зараз на ваших екранах. Перехожі від “пікантної” інфовивіски дещо спантеличені.

Навіть перші меми вже з’явилися. На них фото вивіски – то принт на футболці. Така собі візитівка міста.

Скандальний напис висів саме на цій зупинці навпроти центрального універмагу. На щастя іноземців та превеликий жаль інтернет-жартівників його вже зняли та повісили правильний.

Олександр вже 15 років працює викладачем англійської в хіміко-технологічному університеті. Каже, професіонали не могли припуститися подібної помилки – слово “cum” не нове, як і правила транслітерації.

У КП “Міська інфраструктура” пояснюють: узгоджений варіант трансліту був вірний. Напис на зупинку наносили не вони, а підрядник, із яким мають відповідний договір. Кажуть, провина – на ньому.

І все б нічого, якби це була єдина помилка. Комунальне підприємство виклало у себе на сторінці пост з вибаченнями, до якого прикріпили акт узгодження назв інших зупинок. Ми показали його експерту й він знайшов ще пару помилок в транслітерації – в прізвищі науковця Вернадського – там зайва буква “н” – та назві площі.

кукур

Комунальники запевняють: перед друком назви зупинок проходять потрійну перевірку працівниками підприємства. Втім фахівця-лінгвіста – не мають. Користуються онлайн сервісом транслітерації.

До слова, помиляються комунальники не тільки на зупинках, а і в дорожніх знаках. Ось на Калиновій написано “ВіДчизняна” замість “ВіТчизняна”.