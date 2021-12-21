У будинку на Слобожанському проспекті замінили ділянку транзитної водопровідної труби

Аварійна труба у підвалі, що забезпечує водою аж 40 багатоповерхівок. Такий спадок отримало ОСББ будинку 115 на проспекті Слобожанський. Системні прориви та затоплення унеможливили будь-який ремонт будинку. Жителі вимушені витрачати шалені кошти, аби підтримувати 125 метрів дірявої труби у робочому стані. А кошторис на реконструкцію мережі затягнув на десятки мільйонів гривень. П’ять років знадобилось мешканцям будинку та депутату міської ради Тетяні Каптеловій, аби розв’язати проблему.

Ця іржава водопровідна труба обслуговує будинки від Батумської до кінця Правди. І, за старими радянськими нормами, проходить повз усю багатоповерхівку по проспекту Слобожанський, 115. Через аварійний стан комунікації, прориви трапляються постійно.

Відсутність води в районі через прориви аварійної труби – не найстрашніше. Постійні затоплення унеможливлюють заміну проводки, укріплення фундаменту, загрожують просіданню будинку.

У 2018 році, через два роки самостійної боротьби та оббивання усіх можливих порогів, змучені мешканці звернулись до депутата міської ради Тетяни Каптєлової. Просили про реконструкцію трубопроводу та знайти на це чималі кошти. Депутату вдалося добитися передачі труби на баланс міста. Крім того, з власного депутатського фонду вона профінансувала заміну ділянки спільного трубопроводу в межах підвалів будинку, вирішивши ситуативну проблему із затопленнями.

Отже, найгостріша проблема вирішена – затоплень підвалів більше не буде. Слідкуватимемо за ситуацією надалі.