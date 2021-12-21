Чи готове місто до справжньої зими?

Мінусова температура та сніг. Ранок вівторка справив враження, що на Дніпропетровщину дійсно прийшли холоди. На щастя, уникнути транспортного колапсу вдалося! Та синоптики попереджають: мороз та опади триватимуть. Тож яка готовність регіону до повноцінної зими – розповість Софія Куценко.

Сьогодні на Дніпропетровщину прийшла справжня зима. На дорогах сніг та ожеледь, а температура опустилася до мінус чотирьох. Чи готові місто та область до морозів та опадів? Дізнаємось.

Сніг почався ще увечері понеділка. За ніч та ранок він вкрив увесь регіон. І, хоча опадів небагато, на дорогах Дніпропетровщини подекуди фіксують ускладнення руху. За даними рятувальників, невеликі затори були у бік Запоріжжя.

Однак городян така погода не засмучує. Навіть навпаки – люди радіють приходу довгоочікуваної зими.

Синоптики і надалі прогнозують морози. Зокрема, найближчі 3 дні температура повітря суттєво знизиться.

В цілому, зима буде досить теплою та малосніжною, кажуть синоптики. Лютих морозів цьогоріч майже не очікується.

У міськраді запевняють: Дніпро повністю готовий до рясних опадів та морозів. Вже зранку на дорогах міста працювало понад дев’яносто одиниць спецтехніки. Вони очищували та посипали шляхи. Загалом на зиму заготовили майже 30 тисяч тонн протиожеледної суміші. У разі необхідності, її закуплять ще. Традиційно, в першу чергу прибиратимуть головні магістралі, якими курсує громадський транспорт. А також мости, шляхопроводи, спуски та підйоми. До роботи взимку готові і служби, які чиститимуть прибудинкові території. Вони забезпечені технікою та робочими руками.

Крім того, очищуватимуть колії та контактні мережі. Для цього у “Дніпровському електротранспорті” підготували 60 одиниць спецтехніки. Снігоприбиральні машини та вагони на справність перевірили ще влітку. Вони пройшли поточний або капітальний ремонти.

Однак вже вихідними в регіоні потеплішає. Очікуються незначні опади, а температура повітря збільшиться до +6.