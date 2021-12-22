Центральні вулиці та червоні лінії житломасивів мають розчищати від ожеледі комунальники

-15 вночі та -10 удень. Саме така температура трималась у Дніпрі протягом останньої доби. Дороги підморозило та трохи присипало снігом. Чи борються у місті з наслідками негоди та які результати? Рейд Дніпром провела Софія Куценко.

Мороз у Дніпрі сильнішає! На ранок середи термометри зафіксували -10 градусів, а вночі рекордні за цей грудень – 15. Снігу в місті майже немає, дороги розчищені, проте на тротуарах переважно ожеледь.

Центральні вулиці й червоні лінії житломасивів – розчищені та посипані як для транспорту, так і для пішоходів. А ось у спальних районах ситуація гірша, кажуть люди.

Пішоходні зони та деякі внутрішньоквартальні шляхи посипають комунальники, кажуть в департаменті благоустрою. А от на прибудинкових територіях за дороги й тротуари відповідають балансоутримувачі.

Території біля торговельних точок – переважно у задовільному стані. А ось дворів, де безпечно їздити автівкам та ходити людям у Дніпрі не так вже й багато. Але вони є.

Загалом у Дніпрі вже другу добу намагаються вчасно реагувати на сніг та мороз. Дороги приводять до ладу і вночі. В першу чергу прибирають головні магістралі, якими курсує громадський транспорт. А також мости, спуски та підйоми. Обробляють і під’їзні шляхи до медичних та навчальних закладів. На пішохідних зонах працює мала техніка, а проїжджі частини розчищають майже 100 одиниць спецтехніки.

Однак морози триватимуть недовго. Синоптики попереджають про потеплішання вже з вихідних. За попередніми пронозами, уся зима буде досить теплою та малосніжною.