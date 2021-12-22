Нові подробиці жорстокого подвійного вбивства

Нагадаємо, вчора неподалік 131-ї школи були знайдені два закривавлені тіла. Виявилося, що загиблі – безхатченки. Попередньо відомо, що вони стали жертвами конфлікту з трьома місцевими жителями. Як діяла поліція та що загрожує фігурантам цієї кримінальної справи – дивіться прямо зараз.

Два трупи у калюжі крові. Таку картину вчора побачили перехожі за парканом 131-ї школи, що в АНД районі Дніпра.

Як з’ясувалось, загиблі — безпритульні, з якими посварилися троє місцевих жителів, серед яких двоє чоловіків і жінка. Також відомо, що вони були нетверезі. Коли розбірка перейшла у гарячу стадію, безхатьки отримали численні ножові удари та травми голови. Вірогідно, що їх добивали цеглою. Подробиці стали відомі з відео, яке поширили в інтернеті. На ньому чи то свідок, чи взагалі учасник злочину в деталях описує звіряче вбивство.

В поліції ж цю інформацію підтвердили. Підозрюваних у вбивстві поліцейським вдалось швидко розшукати та затримати. Вдома в одного з них знайшли ніж, який може бути знаряддям злочину. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство”. Вона передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або ж взагалі – довічне ув’язнення.