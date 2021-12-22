Компанія ІНТЕРПАЙП передала до лікарень Дніпра допомогу на майже 300 тисяч гривень

Обладнання, медикаменти та експрес тести з реагентами. До двох лікарень Дніпра, які приймають пацієнтів з коронавірусом, компанія ІНТЕРПАЙП передала чергову гуманітарну допомогу. Загальна сума — майже 300 тисяч гривень. А список необхідного формували безпосередньо керівники закладів. На скільки вистачить переданих засобів захисту та чи є у міських лікарнях все необхідне — дивіться у сюжеті.

А ще тести для виявлення антитіл, гепатиту й ВІЛ-інфекцій. Все це компанія ІНТЕРПАЙП та благодійний фонд “Відродження регіону” спрямували до інфекційної лікарні Дніпра №21. Кількість переданого вимірюється сотнями й тисячами одиниць, та все ж, з урахуванням завантаженості закладу, гуманітарної допомоги вистачить на півтора-два місяця.

Всі ці реагенти допоможуть своєчасно виявляти хвороби у пацієнтів, тож є дуже необхідними для лікарні. Передали важливе для закладу обладнання і до четвертої міської лікарні. У цих коробках деталі, з яких зберуть зволожувач кисню. Цей апарат особливо потрібний в часи пандемії COVID-19. Вирізняється тим, що має спеціальний дозиметр. Він виконаний з якісного матеріалу, що дозволяє не втрачати кисень.

Подібне обладнання було в наявності в четвертій лікарні, втім його замало. А на випадок потужної хвилі коронавірусу, ці апарати забезпечать доступ до кисню більшій кількості пацієнтів.

Нині ж в четвертій лікарні залишається занедужалих на ковід близько сотні громадян. Взагалі, протягом року компанія ІНТЕРПАЙП та благодійний фонд “Відродження регіону” спрямовували до лікарень чисельну кількість необхідних препаратів, засобів індивідуального захисту, медичних ліжок та найважливішого для лікарень — обладнання та витратних матеріалів до нього.

З початку пандемії системна допомога промислової компанії та фондів Олени й Віктора Пінчуків для боротьби із COVID-10 становить вже понад 10 мільйонів доларів.