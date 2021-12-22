Від 4 до 6 років потрібно сосні, аби стати справжнім новорічним деревом

Від 4 до 6 років. Саме стільки потрібно новорічному дереву, аби вирости та потрапити на прилавки ялинкових базарів. І це за умов, якщо саджанці не стануть жертвами шкідників та добре приживуться в місцевому ґрунті. Наші кореспонденти вирішили відстежити шлях звичайної сосни – від крихітного насіннячка до триметрового розлогого дерева, яким можна прикрасити оселю. А ще дізналися, де у Дніпрі придбати новорічні ялинки за найдоступнішими цінами. Увага на екрани!

З восьмої ранку біля ангарів Дніпровського обласного лісгоспу на Космічній – черга машин. Люди чекають на відкриття. Сподіваються саме тут обрати найкрасивіше дерево за доступною ціною.

О дев’ятій людей запускають. Вибір величезний: від маленьких сосен – до триметрових розлогих красунь. Усі з чіпами та з місцевих лісгоспів. Ціни – дійсно відрізняються від ринкових.

Щороку в останні тижні року тут просто ажіотаж, кажуть співробітники лісгоспу. Тому щодоби намагаються поповнювати запаси дерев. Сьогодні – ялинки з Обухівського лісництва, завезли буквально за декілька годин.

А тепер спробуємо відстежити шлях сосни від насіння до кількаметрового дерева, готового до продажу. Для цього їдемо в одне з найближчих до міста лісництв. Тут десятки років вирощують два види сосни – звичайну та кримську.

Ось цим саджанцям усього пів року. На невеличкій ділянці понад 60 тисяч паростків, вже готових до зимівлі. Навесні паростки викопають та висадять на інших ділянках. Надлишки – відправлять до інших лісництв.

Але це тільки на перший погляд – усе так просто. Аби виростити двометрову здорову сосну, у лісгоспах докладають чималих зусиль. Спочатку треба здобути насіння із шишок, потім його правильно просушити, здати на аналізи, визначити “категорію” дерева, обробити від шкідників. І тільки потім – висадити у ґрунт.

Грибкові захворювання на соснах ви точно бачили навіть на деяких новорічних точках продажу. Гілки у дерев стають жовто-коричневими й швидко опадають. Якщо пошесть вразить молоде деревце, шансів вижити майже немає.

За один рік звичайна сосна виростає на один метр – але це за умов рясних дощів навесні. У лісгоспах також підкреслюють: існують господарські “проріджування” хвойних насаджень, які не мають нічого спільного з вирубкою лісу. Це робиться задля того, щоб сосни росли розлого, а лісопосадки не нагадували непролазні хащі.