Компанія ІНТЕРПАЙП відкрила перший на правому березі центр найму
Ближче до майбутніх співробітників! Промислова компанія ІНТЕРПАЙП відкрила перший на правому березі Дніпра центр найму робочих та інженерів, які шукають роботу. Офіс знаходиться у самому центрі міста. Кожен охочий може отримати тут повну інформацію про вакансії, заробітну платню, умови, графік та все, що цікавитиме людей. Більше подробиць дізнавайтесь з наступного сюжету.
Перший на правому березі Дніпра центр найму від промислової компанії ІНТЕРПАЙП! Новий HR-офіс розташований у середмісті на вулиці Мономаха, 31. Тепер сюди може звернутися кожен, хто шукає роботу на промисловому підприємстві. Й за лічені хвилини отримати вичерпну інформацію щодо доступних вакансій та графіку роботи.
В центрі найму компанії люди можуть поцікавитись будь-якими питаннями щодо майбутньої роботи на одному з заводів ІНТЕРПАЙП у Дніпрі, Нікополі та Новомосковську, а працівники усіляко їм допоможуть. Все, аби людям було зручніше працевлаштуватись і дізнатись необхідну інформацію про компанію та вакантні посади.
У відділі підбору персоналу такі центри, що працюють в Дніпрі та області, називають єдиним вікном для кандидатів на роботу. Ними вже скористалось чимало людей, серед них і Сергій. Чоловік ділиться — в нього були пріоритетні питання, на які менеджери швидко та оперативно дали відповідь. Вони стосувались робочого місця та можливості транспортування на роботу. Останнє приємно вразило, бо Сергій мешкає у Кам’янському, а компанія безкоштовно возить співробітників на роботу.
Тож кожен претендент на роботу може завітати до центру найму ІНТЕРПАЙП, з’ясувати важливі для себе питання і влаштуватись на підприємство. Офіс у Дніпрі знаходиться за адресою вулиця Володимира Мономаха, 31.