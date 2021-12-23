У Слобожанському завершили будівництво нового басейну

Він, до речі, на сьогодні є єдиним на лівому березі. Його зводили з нуля за сучасними стандартами із високотехнологічним обладнанням. Водна локація стала доповненням до вже зведеного спортивного комплексу. Тут зможуть займатися як дорослі, так і діти.

Нова спортивна локація відповідає всім вимогам безпеки та оснащення. Тут передбачили окремі басейни для дітей та дорослих. Аби мешканці могли проводити час з користю для здоров’я.

Дорослий басейн розрахований на шість доріжок, там 750 кубів води, у дитячому – 50. Підлога на другому поверсі повністю з підігрівом. В приміщенні обладнання, що створює комфортний мікроклімат.

Одночасно в басейнах зможуть плавати майже 100 відвідувачів. Ще більш ніж півсотні – займатися у тренажерних та фітнес залах, що розташовані на третьому поверсі. Там же і оглядовий майданчик. Для місцевих школярів планують ввести безкоштовні уроки плавання. Дітей на заняття підвозитимуть автобусами.

Окрему увагу приділили зручностям для людей з інвалідністю. Будівля має ліфт, пандуси. Спеціальними підйомниками обладнані басейни.

Воду очищує спеціальний робот. Це обладнання має, зокрема, спеціальні потужні піщані фільтри та бактерицидні лампи. У дитячому басейні – срібно-катодне очищення. Зараз тривають останні приготування. У січні басейн прийматиме перших відвідувачів.