У Кам’янській лікарні №7 встановили централізовану кисневу станцію

В Кам’янському лікарня №7 є основною госпітальною базою для пацієнтів з коронавірусом. Днями у медзакладі встановили централізовану кисневу станцію. Як вона працює та які переваги має – перевірив міський голова Андрій Білоусов, який відвідав інфекційне відділення лікарні.

Міська лікарні №7 є опорною для хворих на COVID, що мешкають у Кам’янському та у п’яти прилеглих районах. З самого початку пандемії стан справ на медичному фронті постійно тримає на контролі міська влада.

Лікарі зазначають – постійного забезпечення киснем потребує 90% хворих на коронавірус.

При тяжкому перебігу хвороби потужності концентраторів не завжди достатньо. Тому кисень для пацієнтів доставляли у великих балонах, які доводилося часто змінювати.

Централізована система подачі кисню європейського зразка, обладнана електронним блоком і складається з двох місткостей об’ємом 3 тонни кожна.

Найближчим часом стаціонарним киснем будуть забезпечені ще 345 ліжок опорної лікарні, вже коштом бюджету області.