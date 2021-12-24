Як убезпечити ялинку від кота?

Побиті іграшки та розірвані гірлянди! Любов котів до ялинок важко переоцінити. Щороку тисячі власників пухнастиків скаржаться, що ті виявляють надмірну цікавість до новорічних дерев, а інколи буквально валять їх! Інтернетом ширяться найрізноманітніші лайфхаки: як віднадити улюбленця. Які способи дієві, а які – небезпечні для тварини. Наш Владислав Авдієнко поспілкувався із власниками та експерткою з розведення котів. Дивимось!

Не тільки святкові дописи, а й меми! Напередодні Нового Року в інтернеті жартують на тему споконвічної боротьби котів та ялинок.

Серед власниць пухнастих бешкетників – Софія. Розповідає, минулоріч її улюбленець Флуня напав на ялинку. У битві за деревце переміг пухнастик. Втрати власниці – 3 скляних прикраси ручної роботи.

Софія провела декілька годин в інтернеті та обрала для себе рецепт. Аби віднадити кота від ялинки, щодня розкладає навколо деревця свіжі мандаринові шкурки. Від їхнього запаху Флуня не в захваті.

Також в топі інтернет-порад – змащування ялинки, увага, гірчицею, або радянським бальзамом “Зірочка”. А ще – розкладання фольги навколо. Катерина – професійна філінологиня, вже 15 років розводить породистих пухнастиків. Каже: метод із фольгою у більшості випадків буде дієвим. А от обмазування агресивними речовинами може спрацювати, а й зашкодити здоров’ю котика.

Котяча експертка додає: ялинка для пухнастих, як іграшка – приваблює блискучими вогниками та яскравими прикрасами. Але на ній ні в якому разі не повинно бути дощиків.

Отож єдиний спосіб на 100% убезпечити деревце – підвісити його! Так і зробила Надія – власниця двох кицьок, яких підібрала на вулиці. Якщо старша Ліма не виявляє інтересу до новорічного дерева, то молодша – атакувала ялинку.

Та навіть якщо ваш кіт потрощив Новорічне дерево, експерти радять не сварити його, а підлаштувати атмосферу вдома під його характер. Тим паче на Новий рік усі заслуговують свята!