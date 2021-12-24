На Дніпропетровщині завершується ремонт ділянки національної траси М-30, яка з’єднує східну та західну Україну. З комфортом та в рази швидше нею вже можна дістатися Павлограду. Хід робіт перевірили народні депутати та начальник Служби автомобільних доріг області. Подробиці – далі.

Дніпропетровщиною проходить майже 300 кілометрів так званої “Дороги єдності”, що сполучає схід і захід України. Її ремонтують за програмою Президента України “Велике будівництво”. Тут по 2 смуги якісного асфальту в кожному напрямку, сучасне освітлення, укріплене узбіччя та свіжа розмітка. Нарешті мешканці Дніпра можуть з комфортом дістатися Павлограду та інших міст східного напрямку, зазначив народний депутат від Індустріального та Самарського районів Дмитро Кисилевський.

До слова, вартість ремонту однієї тільки ділянки Дніпро-Павлоград – майже 6 мільярдів гривень. Аби зберегти покриття, на трасі встановили комплекс зважування у русі. За його допомогою ловитимуть водіїв перевантажених фур. На додачу підрядники дають гарантію на асфальт.

Важко переоцінити важливість ремонту траси М-30 для самого Павлограду. Шлях проходить крізь все місто. Востаннє його ремонтували 12 років тому. Утримування чи ремонт ділянки були не по силах громаді. Тому бюджетний комітет виділив з ініціативи Президента 540 мільйонів гривень на її відновлення, коментує народний депутат Роман Капєлов

Шлях вже відкритий для проїзду. Підрядникам залишилося подекуди встановити огорожі та прибрати тимчасові дорожні знаки. Навесні ж стануть до ремонту близько двох десятків мостів та шляхопроводів.