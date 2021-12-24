На військовий облік ставитимуть навіть багатодітних матерів

Українки стануть військовозобов’язаними. 17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони щодо військового обліку для жінок. Так затвердили чималий перелік професій, представниці яких мають до кінця наступного року прийти до військкоматів.

У переліку опинилось безліч популярних професій. Серед них: програмісти, юристи, соцпрацівники, бухгалтери та багато інших. Ставатимуть на облік і журналісти. Це трохи неочікувано, каже Валерія. На посаді кореспондентки дівчина працює пів року. Написання текстів виходить у неї непогано. Але що це її вміння знадобиться військовим – до цього й гадки не мала.

Постановка на військовий облік не означає, що українок одразу заберуть на службу. При введенні воєнного стану – жінки замінять на тилових посадах чоловіків, які в цей час перебуватимуть на фронті, пояснюють в Міноборони. Призиватимуть українок і у випадку мобілізації. Утім, лише за згоди військовозобов’язаної.

Вік військовозобов’язаних визначили від 18 до 60 років. Перед реєстрацією у військоматі, треба буде пройти медичну комісію. Ставатимуть на облік навіть жінки із дітьми.

Новий закон Міноборони став справжнім шоком для Галини. Утім ухилятися від обов’язків перед державою дівчина не планує. Однак не розуміє, яким чином впроваджуватимуть нововведення. Все має бути поступово, переконана дівчина.

Перелік професій, що підпадають під військовий облік, дуже широкий. До кінця 2022 року на нього мають стати мільйони жінок. У територіальний центр комплектування треба подати оригінали й копії паспорту, ідентифікаційного коду, диплому та свідоцтва про одруження і народження дітей. За ухиляння штрафуватимуть як роботодавців, так і працівниць.

Не ставатимуть на облік лише ті жінки, які працюють за громадянсько-правовими угодами або на ФОПів. Водночас у комітеті з питань нацбезпеки заявили, що збираються перелік професій переглянуть у бік зменшення.