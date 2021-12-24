В Україні відзначають день працівників архівних установ

Документи зберігаються у всіх організаціях і підприємствах. Але приходить час, коли накопичені свідоцтва переїжджають у сховища. В державному архіві Дніпропетровської області близько 2 мільйонів справ! Невдовзі їх буде нема де зберігати. Подробиці – Ірина Каблоцька розповість.

Тетяна Зіньковська каже, в якій ще професії, можна дізнатися стільки цікавого? Наприклад, що ім’я Катерина давали народженим у грудні, Василь був доречний у січні, а Тетяною називали дівчинку у лютому.

Розшифровувати каліграфію церковних служителів 19 сторіччя простіше, ніж записи РАГСів початку 20-го. Співробітниці відділу інформації обласного архіву краще за науковців розбираються в тонкощах написання імен і дат.

А цьогоріч в обласному архіві створили новий відділ інформаційних технологій та фізичної збереженості документів. Тож книжковий сканер працює без зупинки увесь робочий день.

Ірина Борис каже: давні метричні книги потребують особливої уваги. Треба спочатку розгледіти чіткість текстів. Іноді доводиться відправляти документ на реставрацію. Адже на зацифрованому варіанті все має бути добре видно.

Зацифровуванням документів в обласному архіві займаються з 2019 року. Тобто віртуальні полиці вже значно заповнені.

Всього ж в обласному архіві фізично зберігається близько двох мільйонів справ. У сховищі вже немає місця для надходжень. А документи доправляють сюди щодня. Обробляють та зберігають скарби 45 майстрів архівної справи. Кожен на своєму місці незамінний.