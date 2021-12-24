У Новомосковському районі упіймали на гарячому “чорних лісорубів”

Незаконно зрубали десятки дерев та погрожували активістам! В Новомосковському районі вибухнув справжній скандал з чорними лісорубами. Місцеві зафіксували, як найманці тамтешнього підприємця нахабно спилюють дерева та вивозять їх цілими вантажівками. Жителі вимагають розслідування справи й покарання винних. Що кажуть свідки злочину, як коментують ситуацію лісничі та поліція – Марко Ручка з’ясовував.

“Чорних лісорубів” застали на гарячому саме в цьому Орловщанському лісі. Місцевий активіст зафіксував як посеред білого дня, чоловіки рубали та вивозили на машині спиляні дерева.

Чітко видно, як щонайменше троє чоловіків вантажать до мікроавтобуса тільки-но спиляні колоди. Побачивши, що їх дії фільмують — завели машину та поїхали. В цей час активісти викликали поліцію. А згодом простежили, куди лісоруби повезли спиляну деревину, та там їм не були раді.

До Орловщанского лісу ми приїхали разом з активістами та представниками Новомосковського лісгоспу, аби вони зафіксували факти незаконної вирубки. І далеко ходити не довелось. Спеціальним штампом помічниця лісничого відзначає залишки дерев, зрубаних “у чорну”.

За пів години такого рейду в окрузі зафіксували 30 незаконно зрубаних дерев. Лісгоспу цього достатньо, аби виписати протокол та спрямувати його до поліції. Місцеві звинувачують у протиправних діях тутешнього підприємця. Активісти вже неодноразово ловили “чорних лісорубів”, які зізнавались, що на нього працюють.

У самому ж лісгоспі кажуть, слідкують за безпекою та викрити усіх “чорних лісорубів” — не можуть.

У підсумку, активісти написали два звернення до поліції: щодо незаконної рубки та замаху на життя. Аби дізнатись, як триває розгляд справи, ми спрямували запит до правоохоронців, тож обов’язково чекаємо на відповідь.