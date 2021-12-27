В Молодіжному театрі інсценували свій варіант “Снігової королеви”

27.12.2021 18:24

Хто розтопить лід та збере чарівне дзеркало з уламків? В Молодіжному театрі інсценували давню, прекрасну казку Андерсена. Свій варіант “Снігової королеви” постановники доповнили музикою, піснями, чудовими перевтіленнями – всім, що так подобається дітям і дорослим під час новорічних свят. Історію про Герду та Кая бачила наша Ірина Каблоцька.

Скільки театрів, стільки варіантів “Снігової королеви”. В Дніпровському “Молодіжному” свій. Втім Анастасія Макаренко застосувала дуже цікаві постановчі прийоми, щоб казка виявилася несхожою на всі інші.

Тут наче самі перегортаються сторінки чарівної книги. Герої прямують за сюжетом, що створив колись Ганс-Христіан Андерсен, а втілили сучасні казкарі.

Звичайно, головна героїня – велика та жахлива Снігова королева, яка забирає хлопчика Кая до свого крижаного палацу. Майже всі актори грають по кілька ролей. І в цьому також є щось чарівне. Наприклад Сергій Ільїн – і Кай, і Принц.

Звісно, станеш цікавим, якщо потрапив у руки чаклунів. І лише Герда не боїться снігових чар і рушає назустріч невідомому!

Зовсім скоро у Молодіжному театрі розпочнеться низка показів цієї чудової історії про дівчинку і хлопчика, які змогли розтопити лід й повернути тепло себе й людям.

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