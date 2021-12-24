У Кам’янському нагородили переможців пілотного проекту «Бюджет участі. Діти»

24.12.2021 18:42

Урочиста церемонія відбулася у стінах міської ради. Вітали школярів куратори проєкту та представники департаменту економічного розвитку. А нагороди вручав міський голова Андрій Білоусов.

Над проєктами школярі працювали два місяці й набули чималого досвіду. Позаду копітка робота. У конкурсі «Бюджет участі. Діти» взяли участь старшокласники трьох шкіл. Із п’ятнадцяти проєктів перемогли шість.

Такий проєкт показує дітям, що їхня ініціатива і голос важливі. Проєкт, спрямований на покращення умов навчання – це незабутній час та унікальний досвід для його учасників .

Серед проєктів-переможців – створення зони для активного відпочинку та власного радіо під назвою «Коридор, що розмовляє», а також «Комп’ютерна еволюція».

Наразі усі проєкти-переможці вже на стадії реалізації.

 

 

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