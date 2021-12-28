Аварійну частину Січеславської Набережної нарешті відреконструювали

Ще у червні через потужні зливи там обвалилась чимала ділянка підпірної стіни. Ремонтувати її взялися тільки після експертизи та проведення тендеру, відтак роботи стартували лише восени. Як виглядає оновлена огорожа, скільки на неї витратили грошей та що запланували на наступний рік — дивіться.

Майже сім місяців тривала реконструкція цієї підпірної стінки. Весь цей час вона буда огороджена, а ділянка рахувалась як аварійна.

Відреконструювали ділянку огорожі протяжністю понад 270 метрів. Наново проклали бруківку та виконали облицювання самої стінки.

Обвал огорожі на Січеславській Набережній трапився ще в червні через потужні опади. Підпірну стінку підмивало упродовж всього сезону дощів. Як результат – сталося значне руйнування. І, хоча посадовці не обіцяли швидкого ремонту, люди вважають, що реконструкцію треба було прискорити.

Та врешті-решт, до Нового року реконструкція відбулася, а наскільки успішно – покаже час. Та в міськраді звітують, що окрім Січеславської набережної відремонтували ще 7 підпірних локацій у середмісті Дніпра. Загальна сума усіх витрат на благоустрій — близько 30 мільйонів гривень. У 2022 планують продовжити цю програму і розпочати з реконструкції підпірної стінки набережної біля ресторану “Поплавок”.