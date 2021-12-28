В обласній дитячій лікарні провели унікальну операцію

Новорічне диво для маленької Лізи. Унікальну операцію з відновлення слуху провели в обласній дитячій лікарні у Дніпрі. 5-річній дівчинці встановили дорогий імплант, завдяки якому тепер вона чує навколишній світ. Як роблять подібні втручання та яких успіхів вже досягла маленька пацієнтка – дивіться далі.

Це поки що всі слова, які чітко вимовляє Ліза після операції. Минулого року дівчинці встановили перший слуховий імплант, після якого вона почала розмовляти. 5 днів тому поставили другий, задля повного відновлення слуху та вимови.

Ірина, мама дівчинки, про проблему доньки дізналася не одразу. Ліза реагувала на голос, чула музикальні іграшки. Але після року мама помітила, що дитина не відгукується на власне ім’я.

У дворічному віці дівчинці встановили слуховий апарат, але очікуваних результатів не було. Тож спеціалісти порадили кохлеарний імплант.

Подібні операції проводять лише 2 лікарні в Україні: в Києві, та у нас, в Дніпрі.

У лікарні є спеціальний реєстр дітей з вадами слуху. За рік готові проводити до 30 таких операцій. Вартість одного кохлеарного імпланту складає 25 тисяч євро. Обласна влада допомагає дітям з подібною проблемою і закуповує імпланти.

Після операції дитині необхідні довготривалі заняття з фахівцями. Реабілітація може тривати до 5 років.

Подібні операції бажано робити дітям від року до трьох, тоді вони швидко відновлюються. Зараз Лізу важко відрізнити від однолітків. За рік після першого втручання лікарі відзначають позитивні зміни. Дівчинка почала розмовляти та реагувати на слова. Вже сьогодні вона поїде додому зустрічати новорічні свята!