Мешканці Мануйлівського проспекту 3 роки потерпають від підтоплень підвалу

Басейн з нечистотами замість бомбосховища. Мешканці будинку на Мануйлівському проспекті три роки потерпають від регулярних підтоплень підвалу. Нестерпний запах, вогкість та грибок давно стали звичними у під’їздах. Тривожить людей і стан фундаменту. Чому проблему не вирішують – відповідь керуючої компанії далі.

Цей сюжет ми знімали 3 роки тому. Тоді в бомбосховищі на Мануйлівському проспекті було по коліна нечистот. Ситуація сьогодні – ідентична.

Товстезні двері, повітряні фільтри та навіть баки з водою. Такі бомбосховища типові для “сталінок”. У випадку загрози мешканці будинку могли б провести всередині до декількох днів. Тепер сюди навіть не підійдеш без респіратора.

Сергій Іванович показує на що перетворилося укриття. Сходинки ведуть до підтопленого підвалу з, м’яко кажучи, неприємним вмістом.

Чоловік вважає: причина підтоплень – то забита каналізація. На підтвердження своїх слів – веде до каналізаційного люка. Потерпають від проблеми всі мешканці чотириповерхівки – підвал, сховище та комірки жителів – затоплені в кожному під’їзді. Люди ледь стримують сльози.

Місцеві обурені: в під’їзді нічим дихати. Тому постійно вимушені прочиняти двері на вулицю, запускаючи свіже повітря. Бояться застудитися.

Щобільше, жителі бояться за власні оселі – вже 3 роки підвал майже не висихає.

Жителі неодноразово зверталися і до комунальників, і до управляючої компанії. Але відкачувати воду, чи розв’язувати проблему несправної каналізації там не поспішають. Сергій Іванович показує 7 звернень на гарячу лінію міськради лише за останній тиждень!

Натомість в управляючій компанії запевняють: труби під будинком обстежили й вони цілі. А у підвалі – просто накопичуються ґрунтові води.

Додають: відкачувати воду з підвалу начебто небезпечно. Отож мешканцям залишається сподіватися, що дворова каналізація більше не забиватиметься та вода в їхньому підвалі буде хоча б без нестерпного запаху. Перевірити стан фундаменту будинку в керуючій компанії обіцяють наступного року.

Що ж до бомбосховища, заявили в ДСНС, опікуватися ним – компетенція органів місцевого самоврядування.