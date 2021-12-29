Шульгівський ліцей розвалюється просто на очах

Навчаються в коридорах сільського клубу або по кілька класів в одному кабінеті. Так останнім часом проводилися уроки у Шульгівському ліцеї. Сам заклад нещодавно визнали аварійним, а школярів розподілили по інших будівлях. Батьки обурені ситуацією та вимагають повернути дітям нормальні умови для навчання. Софія Куценко знає більше.

Огороджувальна стрічка, за якою завалена стіна. Так зараз виглядає ліцей у Шульгівці. В аварійній школі призупинили заняття. А учнів перевели до інших, непристосованих до навчання, будівель.

Ремонт у школі розпочали ще в листопаді. За тиждень осінніх канікул мали оновити підлогу та укріпити фасад. Однак вже у перший день робота пішла не за планом.

Будівлю визнали аварійною. Але придатною до ремонту. Утім коштів на це в Петриківській селищній раді немає, кажуть місцеві. Тож закінчення реконструкції відтермінували. А півтори сотні учнів, з п’ятого по одинадцятий клас, тепер змушені навчатися у сільському клубі та приміщенні молодшої школи.)

Як довго це триватиме – невідомо. Жодних пояснень вже два місяці людям не дають. Ліцей тим часом стоїть порожнім, з заваленим фасадом. Батькам пропонують альтернативний варіант – на час ремонту перевести дітей до школи в сусідньому селі. Вона знаходиться аж за 20 кілометрів від Шульгівки. Така пропозиція обурює людей, бо дороги між селами майже немає.

Люди підозрюють, що місцевий ліцей більше ніколи не відкриють. Тому готові профінансувати ремонт власним коштом. Вони бояться, що ста двадцятирічна історія навчального закладу ось так і закінчиться.

У місцевому управлінні освіти ситуацію з ремонтом ліцею пояснювати не стали. Натомість запевнили, що будівельні роботи аж ніяк не впливають на навчальний процес.

Чи дійсно відремонтують школу – наразі невідомо. Це питання, кажуть у селищній раді, вирішують.