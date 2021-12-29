За нерозчищену від снігу прибудинкову територію – штраф від 850 гривень

Дороги почистили, а тротуари – ні. Щоб бодай якось виправити ситуацію сьогодні в рейд вийшли інспектори з благоустрою. Вони перевіряли стан прилеглих до будівель ділянок. Хто має прибирати там сніг та лід – дивіться у сюжеті.

Ґанок магазину кухонної атрибутики розчищений згідно з правилами благоустрою. А от прилегла територія – вкрита товстим шаром снігу, що суперечить загальним вимогам. Власникам магазину видали відповідний припис. На розчистку майданчику в них є три години.

Після рясного снігопаду напередодні, інспектори з благоустрою міста вийшли в рейд. Розчистку територій контролюють по всіх районах Дніпра. Вимоги до підприємців – однакові й незмінні з 2018 року.

Ідеально розчищених територій, кажуть інспектори, у місті майже немає. Аби підтримувати задовільний стан пішохідної зони в снігопад, підприємцям необхідно прибирати щонайменше раз на три години. Проблеми виникають навіть у великих супермаркетів.

Прибирати сніг – досить важко, каже продавчиня Юлія. Сьогодні вона вже почистила ґанок, зараз взялася за іншу ділянку.

За неприбрану територію інспектори складають приписи і дають час на розчистку. Якщо у зазначені терміни ситуацію не виправляють – на власників складають протоколи про адміністративне правопорушення.

За останню добу інспектори склали понад сорок приписів і півтора десятка протоколів за неприбраний сніг.