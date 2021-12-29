Через занос трамваю у результаті негоди  – загинула жінка

Трагедія через негоду. У Дніпрі трамвай зійшов з рейок та наїхав на пішохода, в результаті аварії жінка загинула на місці. Відомо, що трамвай №9 виїжджав з Пастера на проспект Яворницького, втім вагон понесло убік, на пішохідну частину, він зачепив стовб та наїхав на людей.

Зараз триває розслідування цієї справи, водія тимчасово відсторонили, а КП “Електротранспорт” шукає родичів загиблої аби надати матеріальну допомогу.

Ліквідацією негоди комунальники займались майже всю ніч, застосували десятки одиниць снігоприбиральної та посипальної техніки, декілька одиниць самоскидів, а ще працювали 16 бригад дорожніх робітників. Отже, на ранок в місті явного колапсу не було помітно. Проїжджі частини у більшості були посипані й очищені, й пробки були помірними.

Правда люди нарікають на неприбрані від снігу пішохідні зони та тротуари у житлових районах. А ще скаржились водії, що навіть у середмісті неочищені паркувальні місця.

Через пагорби зі снігу доводилось дертися і по тротуарах, і по узбіччях. Перехожі кажуть, визнають, що комунальні служби працювали, втім кажуть, якість – так собі.

Втім автошляхи, в порівнянні з вчорашнім жахіттям, у більш-менш нормальному стані. Городяни вважають, що значну роль тут відіграє відсутність потужного снігопаду. Й на сьогодні без проблем їздить громадський транспорт. Автобуси й тролейбуси не запізнюються.

Щодо транспортних пригод, вони є, але незначні й в невеликій кількості. Тим часом в міськраді кажуть, що спецтехніка і комунальники працюватимуть, поки не мине негода й усі дороги не будуть очищеними. Тим більш, за прогнозами гідрометцентру найближчими днями ще сніжитиме.