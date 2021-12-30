Дніпрянин яхтою перетнув Атлантичний океан

8 тисяч кілометрів на паруснику! З півторамісячної мандрівки повернувся дніпровський яхтсмен Олексій Папірний. Разом з родиною він перетнув Атлантичний океан. Обмежена кількість пального, припасів та питної води – це далеко не всі труднощі, із якими стикнулися мандрівники. Ексклюзивні кадри їхньої подорожі – далі в сюжеті.

У вояж Атлантикою Олексій вирушив разом із сім’єю та друзями. До події готувався 6 років. Називає мандрівку особистим викликом. Вийшов у океан на орендному катамарані французського виробництва “Нептуно”.

І, хоча яхта розрахована на тривале плавання, баки не такі й великі: на 1000 літрів. Палива вистачило б усього на третину шляху. Отож мандрівники дуже сподівалися на вітрила й попутний вітер.

Отож приймати душ та навіть мити посуд доводилося солоною океанічною водою. У випробуваннях Олексія підтримувала команда з досвідчених яхтсменів та, звісно, близьких. Дружина Алла – відповідала за планування продовольчих запасів. Згадує, іноді вони неочікувано поповнювалися свіжою рибкою.

Дочка ж Варвара – єдина дитина на судні – відповідала за утилізацію сміття. А бувало й стояла за штурвалом.

А ще дівчинка примудрялася відвідувати онлайн-заняття посеред океану. Ось що таке насправді “дистанційне” навчання.

З Канарських на Карибські острови мандрівники дісталися за півтора місяця. Наступна ціль, ділиться планами Олексій, – то навколосвітня подорож. Чоловік захоплюється вітрильниками понад 20 років. Колись він був адвокатом, нині – інструктор з яхтингу. Згадує, як усе починалося.

Отож, радить Олексій, мрійте сміливо та не бійтеся змінювати своє життя! Наступний рік тигра якраз цьому сприятиме.