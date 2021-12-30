Катеринославські гастрономічні традиції продемонстрували у Музеї історії Дніпра

Катеринославські гастрономічні традиції. Що це таке – продемонстрували у Музеї історії Дніпра. Що споживали наші предки під час новорічного застілля. Чому пряники покривали сусальним золотом і що могло замінити салат олів’є? Про страви та правила застілля під час святкування Нового року та Різдва майже два століття тому, розповість Ірина Каблоцька.

Біла скатертина, чеський кришталь, німецькі сервізи та обов’язково свічки. Атрибути застілля 19 сторіччя відтворені у музеї.

Сервірування новорічного столу за правилами катеринославців – цікавий екскурс у минуле. Відомо, що тоді на святковому столі дуже популярними були пироги з м’ясом, риба, студень, качка з яблуками, солонина. З напоїв: медовуха, сидр та узвар.

Ніякого олів’є або соусів а-ля майонез ще не було. Солоні огірки та кавунчики, мариновані сливи та гриби доповнювали головні страви.

Що ж до десерту, то подавали пряники, але дуже незвичні. Різдвяний пряник був бажаним подарунком і для гурманів. Чай у сучасному музеї наливали з самовара 19 сторіччя.

В музеї зберігаються документальні згадки про катеринославські ресторани та їхні асортименти. Але зараз відтворювали сімейну вечерю.

Цей стіл відповідає купецьким та дворянським традиціям Катеринославщини. Народне застілля, кажуть у музеї, ще попереду.