460 кілометрів відремонтованих доріг з’явилось цього року на Дніпропетровщині

Це значно більше, ніж планувалось. Оновлювали шляхи як національного, так і територіального значення. Чим хизуються в Облавтодорі та які плани мають на наступний рік – дивіться у нашому сюжеті.

Святковим салютом та парадом ретро-автівок відзначили відкриття південного обходу Дніпра. На завершення його будівництва чекали майже десять років. І ось цього місяця дорогу здали в експлуатацію. Об’їзна має стратегічне значення для міста та області. Завдяки їй дороги Дніпра нарешті розвантажаться. А водії транзитного транспорту – економитимуть час. 7 кілометрів нового шляху звели всього за півтора року.

А вже наступного року завершать будівництво траси Н-31. Ця магістраль стане першою зведеною “з нуля” за часів Незалежності. Завдяки їй до Києва можна буде дістатися всього за п’ять годин. Дорогу прокладають фактично посеред поля, насипаючи основу з піску. Протяжність траси – 138 кілометрів, на території Дніпропетровщини – 58. З них майже 30 вже завершені. Цей дорожній об’єкт – один з найскладніших в державі, до якого входять понад 50 штучних споруд. А ще – в районі Царичанки шлях перетинатиме річку Оріль одразу в трьох місцях. Над нею зводять естакаду довжиною понад пів кілометра.

Окрім трас національного значення, в області протягом року оновили і 9 територіальних доріг. На кожну встановили гарантійні терміни.

Загалом цьогоріч в області відремонтували 460 кілометрів шляхів. Що майже на 80 кілометрів більше запланованого. Наступний рік, кажуть в Облавтодорі, буде не менш плідним.

Якщо працюватимуть такими ж темпами, то за 2 роки в регіоні не залишиться проблемних автошляхів.