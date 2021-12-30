Сніг на тротуарах заважає пішоходам

Дніпро третій день поспіль бореться зі снігом. Комунальні служби міста цілодобово розчищають вулиці, втім ситуація у багатьох районах залишається складною. І, якщо рух транспорту загалом відновлено, пересування пішоходів залишається проблемою. Наша знімальна група заїхала у двори одного з житломасивів. Що з цього вийшло – дивіться.

Кількість ДТП та заторів у Дніпрі поступово зменшується, адже рух головними артеріями міста відновився. Містяни кажуть: нарешті почав нормально працювати й громадський транспорт.

Основна перешкода для пасажирів – гори снігу на тротуарі. Щоб сісти в транспорт – доводиться долати кучугури.

У міськраді кажуть: стабілізувати ситуацію на дорогах Дніпра вдалося завдяки злагодженій роботі комунальних та екстрених служб міста.

Основні автошляхи у місті розчищені чудово. І проблем з рухом транспорту майже немає. Проте якщо вам треба заїхати у двір – це може стати справжнім випробуванням.

Житловий масив Тополя 2. На в’їзді у подвір’я – затор. Все через ожеледицю та кашу на дорозі. Перед тим, як зрушити з місця, авто буксують щонайменше декілька секунд.

У райони, куди не доїхала снігоприбиральна техніка, місцеві беруть ситуацію під свій контроль. Озброївшись лопатами вони виходять прибирати сніг власноруч.

Автор відео закликає долучатися до розчистки дворів усіх жителів міста. Тим часом метеорологи у найближчі дві доби сильних опадів у вигляді снігу не обіцяють. Вже у перші дні Нового року очікується відлига та дощі.