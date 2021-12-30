Жителі Дніпра страждають через від’єднання від центрального опалення

Одні з таких – мешканці п’ятиповерхівки у самому центрі міста. У будинку по Європейській, 13-А близько чотирьох десятків квартир. Аби хоча б якось обігрітись, вмикали електроприлади. Й не витримала проводка. Більше подробиць дивіться далі.

Питання різкого від’єднання від централізованого опалення житлових будинках й досі актуальне. П’ятиповерхівка в самому центрі міста – саме з таких. Цьогоріч тут холодні батареї.

Майже 40 квартир по Європейський, 13-А без тепла від початку опалювального сезону. Люди мешкають в сирих квартирах з холодними стінами. Звісно, грілися електроприладами. Але такої напруги не витримала проводка. Тож люди у морози залишались ще й без світла.

Як повідомили людям в міськраді — їхній будинок потрапив в славнозвісний список на відключення від опалення. Але, за знайомим сценарієм, жителів від’єднали раніше, не дав часу підготуватись. Тим більш, що левова частка мешканців – це пенсіонери, в яких не вистачить накопичень на установку автономки.

Мешканці взагалі не розуміють – чому їхній будинок потрапив у список на відключення. Оскільки домова котельна справна та працює нормально. Та в КП “Теплоенерго” іншої думки.

Жителям радять зв’язатись з КП та намагатися віднайти компроміс. А розпочати потрібно з погашення боргів.