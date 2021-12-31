Рік, що минає, подарував безліч позитивних моментів

Нові будівельні об’єкти, мистецькі фестивалі та олімпійські нагороди. Рік, що минає, подарував не тільки розчарування, а й безліч позитивних моментів. Великі й маленькі – вони змінили нас, наше місто і світ навколо. Які події зі знаком плюс приніс Дніпру та його мешканцям 2021 рік – підбиваймо підсумки разом.

Рік, що минає, відзначився великою кількістю нових об’єктів. Південний обхід став наймасштабнішим. Цей шлях будували майже 10 років. Його вартість – понад півтора мільярда гривень! Нова об’їзна має стратегічне значення для міста та області. На честь відкриття магістралі влаштували справжнє шоу з піротехнікою та раритетними автівками.

Новий аеропорт. Багаторічна мрія усіх дніпрян. І його нарешті почали будувати. В жовтні на об’єкт зайшов турецький підрядник, що виграв тендер й зводить злітно-посадкову смугу. Інша приватна фірма будує термінал. І до речі, свою частину робіт обіцяє здати вже наприкінці 2022 року.

А от сквер на Слобожанському проспекті вже побудований. Він став черговою прикрасою міста. Зону відпочинку з розмахом відкрили до Дня міста. Воркаут-локації, інклюзивний парк та дитячі майданчики. Висадили багато молодих дерев, зробили газон та освітлення.

Разом зі сквером привели до ладу і фасади прилеглих будинків. Пофарбували та утеплили. Термомодернізацію цього року впровадили у багатьох школах, дитсадках та лікарнях. Все коштом європейських інвесторів. Ще в лютому міськрада та ЄБРР підписали договір на грант у 5,5 мільйонів євро.

Інтерактивна експозиція та унікальне обладнання. Оновлений дніпровський Планетарій відкрив двері для відвідувачів на початку 2021 року. Найскладнішим етапом реконструкції стало створення зоряної зали. Під час будівництва змінили навіть кут нахилу куполу. Встановили й спеціалізовані крісла.

Це дає змогу зануритися у справжню космічну подорож.

А от музей історії Дніпра створили ще наприкінці минулого року. Втім через карантин відвідувачі змогли потрапити до нього лише в лютому. Понад три з половиною тисячі експонатів. Майже всі з приватних колекцій містян. Інтерактивні експозиції дозволяють гостям поринути в атмосферу різних часів та епох.

Але ще більше зануритись у минуле століття можна у Музеї дитинства. П’ятнашки, солдатики, пластмасові ляльки та радянська шкільна форма. Представлено понад тисячу експонатів – і це величезний пласт, що розповідає, про дозвілля малят та підлітків у минулому столітті. До збирання долучилось багато людей.

Однією з найгучніших спортивних подій 2021 року стали 16-і Паралімпійські ігри в Токіо. Нашу збірну представляли 138 спортсменів, 20 з них – із Дніпра. 11 канал, як і багато років поспіль, висвітлював перебіг подій на олімпійській арені. В загальному обліку Україна посіла шосте місце.

Не настільки масштабна, як олімпіада, але не менш значуща. Подією року назвали мешканці Лівобережжя відкриття басейну в Слобожанському. Він розрахований і для дітей, і для дорослих. На сьогодні це єдиний водний простір на весь лівий берег міста. Зроблений за сучасними стандартами з високотехнологічним обладнанням.

У червні поточного року Дніпровський національний університет отримав нового очільника. Ним став Сергій Оковитий, тамтешній професор. До нього понад двадцять років ректором ДНУ був Микола Поляков. Новий керманич пообіцяв реформувати виш та бути ближче до студентів.

До списку почесних громадян нашого міста додались ще троє. Ними стали бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук, а також Віктор Ченцов – перший проректор Університету митної справи й фінансів. Та Геннадій Півняк, який очолював “Дніпровську політехніку” майже 40 років.

Значущою подією не тільки для Дніпропетровщини, а й для всієї України цього року стало відкриття Новоолександрівського кромлеху. Це велична знахідка часів мідної доби. Курган віком понад 5 тисяч років археологи розкопали навесні – під час забудови елітної частини селища.

У селищній раді Новоолександрівки появі кромлеху радіють й планують перетворити місце на справжню туристичну перлину. Рішення вже ухвалили.

Відзначився цей рік і соціальними проєктами. Один з них спрямований на порятунок життів. За допомогою SOS-браслетів. Їх вже видають

тяжкохворим та літнім жителям Дніпра. Якщо людині раптово стане зле, за допомогою такого аксесуара можна дізнатися про наявні хвороби, медичні протипоказання та контакти близьких людей. Необхідно лише засканувати QR-код.

А ще у Дніпрі втілили масштабний медичний проєкт. Протягом тижня провідні лікарі з Америки оперували місцеву малечу з опіковими травмами та вродженими ортопедичними патологіями. Така допомога від закордонних хірургів була абсолютно безкоштовна, вона триватиме і надалі.

Слід згадати й про артпроєкти. Після перерви до нас повернувся фестиваль, який став визначною подією міста. Щоправда, цього разу “Джаз на Дніпрі” змінив локацію, переїхав з Монастирського острову до парку Шевченка. Але це не завадило джазовій атмосфері – всі заплановані концерти відбулися.

Щоправда, цього разу послухати джаз можна було після проходження ПЛР-тест. Але це публіку не зупинило.

Ну, і цього року Дніпро вразив передноворічним декоруванням. Цікаві інсталяції, чарівна гірлянда, що спускається просто з неба – усе це створює незабутні емоції та відчуття дива.

Головну ялинку міста цього року нарешті оновили. Вона не штучна, а натуральна і на ній з’явились нові прикраси. Ця локація стала чи найголовнішою для фотосесій і містян, і гостей міста.