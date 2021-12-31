Рік водяного Тигра радять зустріти у кольорах води

Наближається Рік водяного Тигра. Саме він буде покровителем 2022-го. Можна в це вірити або ні, але українці таки люблять прикмети й багато людей прислухається до порад астрологів.Тому наша Катерина Смесова зібрала усю корисну інформацію і вже готова нею поділитися. Дивимось!

Правильно підібрати образ для зустрічі нового року – ціла наука! Звісно ж, треба обрати сукню, взуття та аксесуари. Але цим все не обмежується. Тут роль відіграють навіть кольори, що домінують у святковому вбранні.

Тож запам’ятовуємо – аби наступний рік був вдалим, саме цим кольорам краще віддати перевагу. А от стилісти впевнені – новорічний образ може бути не тільки блакитним. Можна сміливо додавати срібні кольори та золото.

Перша сукня довжини максі актуального синього кольору. Виконана з трикотажу та мережива. Наступна сукня – міді, також з трикотажної тканини. Варіант номер три – така сама сукня, втім у зеленому кольорі. Остання – золота та оксамитова – також непоганий варіант для святкової ночі.

Інше важливе питання для кожної жінки – її нігті. Тетяна – майстриня манікюру – своїм клієнткам радить дотримуватися вічної класики чи обрати більш символічний варіант. Цьогоріч актуальні усі кольори води, починаючи блакитним, закінчуючи чорним. А ще у моді анімалістичний дизайн.

Варіантів гарної зачіски, аби зустріти Новий Рік – безліч. Ось, наприклад, стилістка Вікторія обрала класичні локони. Аби зробити таку зачіску, дівчина використовувала праску для волосся. Це найпростіший та найшвидший варіант.

Отож, практично та гарно. А ще цьогоріч набули актуальності аксесуари для волосся. Їх можна використовувати у різних варіаціях.

Та у чому б ви не зустрічали Новий рік, яким він буде – вирішуватимуть зірки, переконані астрологи. 2022 має принести вдачу та матеріальні статки. Серед основних астрологічних подій – чотири сонячних затемнення.

А ще цьогоріч на нас чекатиме відомий усім ретроградний Меркурій – також аж чотири рази. Але – без паніки!

Отож Рік Тигра обіцяє принести чимало несподіванок у наше життя. Та він має бути позитивним та повним нових вражень.Тож зустрічаємо смугастого хижака у повній готовності.