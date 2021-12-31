На порозі новий 2022 рік. Й поки українці готуються його зустріти, ми пропонуємо оглянутися на все, що сталося у Дніпрі за останні 12 місяців. Й першу частину нашого екскурсу ми присвятили найрезонанснішим подіям. Коронавірус й карантинні обмеження, вибрики погоди, комунальні негаразди, соціальні й екологічні проблеми. Згадаймо 2021-й таким, яким він був.

Увесь 2021-й пройшов під знаком боротьби з коронавірусом. А розпочався з додаткових карантинних обмежень. У січні купити у супермаркетах можна було лише продукти. Тоді до списку «дозволених» не увійшли навіть шкарпетки та лампочки.

Від зимового локдауну дуже сильно постраждали малі підприємці й ресторанний бізнес.

Й вже у січні подорожчав газ. Також уряд скасував пільгову ціну на перші 100 кіловатів годин електрики. Тож цифри в платіжках значно зросли.

А в батьків школярів додалося проблем через дистанційку. Одиниці педагогів поставилися до навчання-онлайн відповідально – більшість просто завалювали завданнями по вайберу.

ЛЮТИЙ

У лютому громадськість усвідомила, що у Дніпрі дуже квапляться з реформою середньої освіти. Яка мала початися лише у 2024-му. Хвилю обурення викликало закриття старших класів у більшості шкіл вже цьогоріч.

Й вийшли назовні плани закриття єдиного у Дніпрі шахово-шашкового клубу, де займалися й дорослі, й діти. Його будівля розташована в елітному районі – на вулиці Вернадського. Шахова спільнота просила мерію переглянути позицію, але марно.

БЕРЕЗЕНЬ

У березні карантинні правила знову посуворішали. Громадський транспорт почав возити пасажирів лише сидячі.

Щоденний трафік городян перетворився на суцільні муки. Особливо на лівобережжі, де зняли з напрямків великі автобуси.

На середину березня у 21-ій лікарні – майже двісті важкохворих на коронавірус. У лікарні Мечникова – заповнена COVID-реанімація. Наплив інфікованих пов’язують з британським штамом.

КВІТЕНЬ

З настанням весни запалали поля, а подекуди й ліси навколо Дніпра. Уздовж Полтавського шосе вигоріли цілі гектари екосистем. Паліїв так і не знайшли.

Увесь рік траплялись конфлікти у маршрутках – водії брутально викидали з транспорту школярів, стареньких та пільговиків. Аж доки черговий конфлікт не зав’язався навколо перевезення АТОвців. Ветерани повністю блокували рух автобусів. Й не пішли, доки нахабу-водія не звільнили.

ТРАВЕНЬ

А під прокуратуру вийшли жінки, щоб підтримали жертву домашнього насильства. Марина Полях вбила ножем співмешканця, захищаючи себе та доньку. А до цього писала десятки скарг у поліцію про побиття та знущання. Але її досі обвинувачують в умисному вбивстві.

ЧЕРВЕНЬ

У червні маже три тижні поспіль йшли дощі. Не витримали діряві дахи, затопило підвали й колектори. Про шалені затори, затоплені автівки та деревопад годі й говорити. Не встояла перед натиском води Набережна – частина огорожі сповзла у річку. Вийшло з берегів озеро парка Глоби.

У Діївці буквально плавали десятки будинків. У Чаплях злива змила дорогу та перетворила її на річку з багнюки!

Та найбільше постраждав приватний сектор АНД району вздовж річки Гнилокіш. В одній з затоплених осель наша знімальна група знайшла самотню стареньку, що мало з голоду не померла – не могла дістатися запасів.

ЛИПЕНЬ

4 липня у зоні ООС під обстрілом російських окупантів загинув польовий медик з Дніпра Юрій Письменний.

Й у мирному місті серед білого дня смертельно травмувався маленький хлопчик. Дитина впала на конструкцію фонтану у сквері «Прибережний». Медики були безсилі.

А в аквапарку Happy Day потонув маленький хлопчик, який відпочивав з мамою. Дитину з води дістав рятувальник. Разом із медпрацівником вони намагалися її відкачати, але марно.

СЕРПЕНЬ

Наприкінці літа до берегів Дніпра масово прибиває дохлу рибу! Чи не на кожному пляжі сотні мертвих тварин.

ВЕРЕСЕНЬ

У вересні знову заговорили про видобуток урану у двох густонаселених районах області. Їхні мешканці масово збиралися на громадські слухання, аби висловити категоричне “ні” цим планам.

Й 15 вересня вибухнула автівка на проспекті Хмельницького. У ній загинули речниця ДСНС області Дар’я Гречищина та парамедик Олексій Кавлак. Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт.

ЖОВТЕНЬ

З 18 жовтня Дніпропетровщина увійшла до «червоної» епідемічної зони. Обмежили роботу магазинів, ресторанів, спортзалів та сфери розваг. Знову стало багато хворих й кількість смертей від ковіду рахується на сотні.

Люди буквально штурмують пункти імунізації, адже без щеплення – життя значно обмежене.

ЛИСТОПАД

П’ятеро літніх жінок задихнулися у своїх ліжках через пожежу, що сталася у приватному пансіонаті по догляду зі старенькими. На світанку закоротила електропроводка у мансарді. Персонал спав і нічого не помітив.

В сезон холодів залишились без тепла близько сотні малоповерхових будинків. Рішенням міськради Дніпра їх мали відключити від централізованого опалення у 2003 році. А відключили вже зараз, з тим, щоб люди скоріше встановили автономне опалення.

ГРУДЕНЬ

І вже у грудні жителі двоповерхівок отримали квитанції за тепло у чотири-п’ять тисяч! Це вдвічі більше, ніж торік. Тепловики заявили, що опалювати ці оселі їм невигідно. Та запропонували людям відключитися.

Й наприкінці року місто опинилося в заручниках негоди! Дніпро накрив сніговий шторм. У багатокілометрових заторах застряг увесь транспорт, люди добиралися на роботу, а потім – додому по 3-4 години.

Таким був рік 2021-й, давайте пам’ятати ці події й нехай нам вистачить сил та мудрості не повторювати помилок.