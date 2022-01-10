Через будівництво «Північного обходу» змінюється рух транспорту

10.01.2022 18:16

Зміни на транспорті. Відсьогодні й аж до серпня перекритий рух на перехресті проспекту Свободи та вулиці Кайдацький шлях. Серед іншого тимчасово скасували трамвай №18. Адже на ділянці переноситимуть колії. Усе це пов’язано з будівництвом «Північного обходу» автомобільної дороги «Київ – Луганськ – Ізварине.

Місцева жителька Зоя Прохорівна зазвичай користується трамваями номер 18 та 19. Дізнавшись, що улюблений вид транспорту припинить роботу майже на пів року, порозумінням поставилась до тимчасових незручностей.

З 10 січня рух 19 трамваю буде відбуватись за зміненим маршрутом: площа Старомостова через ДЕВЗ та ж/м Лівобережний-3.

Щоб мешканці не відчули незручностей, будуть введені комбіновані квитки на проїзд у трамваї № 19 і метро. На розворотній петлі на просп. Свободи пасажири з трамвая зможуть пересісти на метро і таким чином швидше потрапити до залізничного вокзалу.

Також через перекриття руху з 10 січня зміняться маршрути тих автобусів, які зазвичай курсують через проспект Свободи й Кайдацький шлях.

95 ТА 95-А будуть рухатись з Кайдацького мосту у напрямку Набережної в потім – до кінцевої зупинки – житлового масиву Парус. У всіх автобусах та на кінцевих зупинках розмістять схеми змін. Слідкуйте уважно за інформацією та правильно плануйте свої подорожі.

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