Прибирання точок продажу ялинок – обов’язок підприємців

Так не діставайтеся ж ви нікому! Соцмережі сколихнула хвиля гніву, після того, як одеські підприємці облили покинуті ялинки дизпаливом. В Дніпрі торговці виявилися не надто культурнішими. Ось що пишуть про це у Фейсбук.

А ось ще один ялинковий базарчик на проспекті Поля. Його саме приїхали інспектувати фахівці міськради. Заявляють: з півтори сотні точок продажу – порушення виявили на двох. Зекономити на логістиці в підприємців не вийде: вони заплатять за прибирання та штраф – до 1340 гривень. А ще потраплять у “чорний” список на наступний рік.

Вже зовсім скоро настане час прибирати ялинки з осель. Дніпряни, в кого новорічна красуня не штучна, вже міркують, що з ними робити. З середини січня в Дніпрі відкриють зо два десятки пунктів утилізації ялинок – повідомляють в міськраді.

Загалом у передноворічний період в області реалізували понад 13 тисяч ялинок – на тисячу більше, аніж торік. Найпопулярніша – сосна, вона може простояти у квартирі аж до трьох місяців. На відміну від ялинки, яка дуже швидко засихає. Великих партій не було, зазначають в лісництві, покупці брали до 10 штук за раз. Розпродали – усі!

Лісники додають: в області не зафіксовано випадків незаконної вирубки хвойних. Усе через серйозні штрафи – до тисячі гривень за дерево.