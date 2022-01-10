Надзвичайники та поліція підбили підсумки зимових свят

Замінування, стрілянина по вікнах, позашпитальні пологи. Надзвичайники, поліція та медики підбивають підсумки зимових свят. Одні кажуть – все пройшло більш-менш спокійно. Інші – констатують величезну кількість нетверезих водіїв та випадків алкогольного отруєння. Детальніше далі.

Традиція відзначати свята з алкоголем серед нашого населення невмируща. Починаючи з Нового року, служба екстреної медицини виїжджала до пацієнтів з інтоксикацією понад 1700 разів. У тому числі довелося рятувати 50 неповнолітніх.

В обласних диспансерах відділення переповненні пацієнтами з нарко- та алкоотруєннями. У рази збільшилась і кількість експертиз. Тільки за різдвяні дні їх провели з півсотні. Переважно перевіряли водіїв.

Шостого січня надзвичайники чотири рази виїжджали на мінування. В Дніпрі перевірили два торговельних центри та річковий вокзал. В Кам’янському – готель. Ще один виклик надійшов про вибухівку у багатоповерхівці. На щастя, всі вони виявились хибними. Але свята не обійшлись без трагедій. У Павлограді у власній оселі на пожежі загинув літній чоловік.

А от поліції припало чи не найбільше роботи. Насамперед через нетверезих мешканців. Один з них 9 січня влаштував полювання по вікнах будинку на Великій Діївській.

Ще дві жінки опинились у відділку через хуліганські дії та пияцтво у громадському місці. Щодо водіїв на підпитку, то тільки у різдвяні дні їх виявили з півсотні.