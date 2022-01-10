У Дніпрі представили перший ігровий фільм повністю знятий на місцевих локаціях

10.01.2022 18:02

Це короткометражна стрічка під назвою “На Новий рік обіцяють сніг”. У зйомках була задіяна велика масовка. А головну роль виконав хлопчик, якого вже називають майбутньою зіркою. Кіно по-дніпровськи бачила наша Ірина Каблоцька.

Хлопчик мріє про чарівний подарунок на Новий рік. І все відбудеться, але не так швидко. Доведеться пройти через низку пригод. Новорічних й чудових.
У житті ж дніпровського хлопчика Арама такою пригодою стало саме знімання у кіно.

Тепер, після наполегливої праці, настав зірковий час. Як виконали свої перші ролі в справжньому кіно Арам та його юна творча партнерка Роза – судитимуть глядачі. Але вже зрозуміло, що в їхньому житті диво відбулося. Більш того, автори фільму зробили його й для себе. До створення фільму долучилося багато волонтерів й навіть ціла програма “Культурна столиця”.

Напевно, фільм залишить слід й в історії міста. Бо знімали його на вулицях, в будівлях та в закладах Дніпра. Мапу зйомок можна буде вивчити після перегляду стрічки. Прем’єра тільки-но відбулася.

Дніпровська кіностудія “Контрабас” має намір продовжити створювати кіно на теренах міста. Тож чекаємо нових фільмів й незвичайних дніпровських кінозірок. Часто вони з’ являються саме у новорічні дні.

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