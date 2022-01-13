Ракета компанії Space-X вивела у космос український супутник “Січ-2-30”

Як і було заплановано, ракета-носій Falcon-9 компанії Space-X, яка вже побувала в космосі й повернулася 9 разів, здійснила свій десятий політ. Під час якого успішно доставила партію вантажу на низьку навколоземну орбіту. Серед інших на орбіту було виведено і супутника розробки дніпровських фахівців з КБ “Південне”, “Січ-2-30”.

Перша ступінь успішно від’єдналася і приводилася на плавучу платформу. Друга ж – продовжила свій шлях на встановлену орбіту в 535 кілометрів. Саме там від’єднався український супутник.

“Січ-2-30” важить 180 кг. Він призначений для отримання цифрових зображень Землі. Космічний апарат повинен передавати інформацію та отримані зображення до наземного інформаційного комплексу.