Ракета компанії Space-X вивела у космос український супутник “Січ-2-30”

13.01.2022 19:39

Як і було заплановано, ракета-носій Falcon-9 компанії Space-X, яка вже побувала в космосі й повернулася 9 разів, здійснила свій десятий політ. Під час якого успішно доставила партію вантажу на низьку навколоземну орбіту. Серед інших на орбіту було виведено і супутника розробки дніпровських фахівців з КБ “Південне”, “Січ-2-30”.

Перша ступінь успішно від’єдналася і приводилася на плавучу платформу. Друга ж – продовжила свій шлях на встановлену орбіту в 535 кілометрів. Саме там від’єднався український супутник.

“Січ-2-30” важить 180 кг. Він призначений для отримання цифрових зображень Землі. Космічний апарат повинен передавати інформацію та отримані зображення до наземного інформаційного комплексу.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

З українським супутником “Січ 2-30” встановлено стійкий зв’язок

14.01.2022 18:37

Лікарі врятували двох малюків, які проковтнули деталі магнітного конструктора

14.01.2022 18:34

В області за добу додалося 400 хворих на коронавірус

14.01.2022 18:24

Відремонтовано приймальне відділення дніпровської лікарні №4

14.01.2022 18:19

Час перемог настав для команди юних хокеїстів “Дніпро”

14.01.2022 18:07

Чоловік, що постраждав у дитячому розважальному центрі, збирається подавати до суду

13.01.2022 19:24
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com