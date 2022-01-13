Чоловік, що постраждав у дитячому розважальному центрі, збирається подавати до суду

Потрійний перелам зі зміщенням та довготривале лікування. Страшними наслідками завершились дорослі розваги в одному з дитячих центрів. На атракціоні травмувався чоловік, який взагалі то привів туди побавитися малюка. Чи варто постраждалому сподіватися на компенсацію? Думки сторін конфлікту дізнавалась Софія Куценко.

На цих кадрах видно, як чоловік стрибає у дитячу поролонову яму. Після невдалого приземлення його нога вивертається у бік. Вже у лікарні постраждалому діагностували потрійний перелам зі зміщенням.

Саме у цьому розважальному центрі й стався нещасний випадок. Давид, як і кожні вихідні, відпочивав разом з дітьми. Про те, що звичні розваги завершаться страшними травмами, навіть і не думав.

Чоловік каже: про ймовірну небезпеку його не попереджали. Ба більше, саме працівник закладу на прохання Давида знімав це відео.

Після інциденту Давида ушпиталили. У розважальному закладі пообіцяли врегулювати конфлікт мирно. Однак, на зв’язок, каже чоловік, так і не вийшли. Тож тепер постраждалий позиватиметься до суду.

Моторошні кадри, де Давид ламає ногу на очах у дітей, за кілька днів переглянули тисячі користувачів соцмереж. Люди від побаченого у шоці.

У самому ж розважальному центрі кажуть: перед кожним атракціоном є попереджувальні таблички з правилами безпеки та допустимими параметрами. Ця локація розрахована виключно на маленьких дітей.

В закладі запевняють: їхньої провини в травмуванні чоловіка немає. Ба більше, він не купував для себе вхідного квитка. Водночас керівництво центру пропонувало постраждалому дійти компромісу.

Сам же Давид версію про погрози спростовує та планує доводити свою правоту. Юристи ж кажуть: зробити це буде дуже важко.