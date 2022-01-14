Час перемог настав для команди юних хокеїстів “Дніпро”

Час перемог! Саме такий період настав для команди юних хокеїстів команди “Дніпро”. Нещодавно вони повернулися з Польщі з бронзовими медалями та буквально тиждень тому виграли відкритий турнір у себе вдома. Серед українських команд вони були найкращими. Хокеїсти постійно у роз’їздах. Але нашим кореспондентам все ж таки вдалося зустрітися зі спортивними зірками.

Так і сталося, як оголосили вболівальники. Команда “Дніпро” перемогла. Рахунок на табло в усіх командних поєдинках турніру “Золота шайба Дніпра” був дуже переконливий.

Тренер вивів формулу успіху. Вона в єднанні гравців, батьків та його самого. Повсюди вони разом. На тренуваннях й на виїздах. Для гри важлива швидкість, інтуїція та рішучість. Як це виховати у хлопчиках, Олексій Короткий, схоже, знає.

Гравці “Дніпра” представляють найменшу вікову категорію серед команд, що беруть участь у чемпіонаті України в цьому році. Їм по одинадцять, деяким десять років. Вони захоплені грою та спрямовані на її результативність.

З п’ятнадцяти хлопчиків кожен знає своє завдання. Й відпрацьовують прийоми й вправи невтомно. Іван прийшов у хокей два роки тому. І цілком погодився з роллю, яку йому довірив тренер.

Година тренування – це замало, гравці встигають лише розігрітися. Пограти б ще, але розклад занять на Льодовій Арені дуже щільний. Чекати, склавши ключки, не можна. Бо команда юних хокеїстів має намір перемагати й надалі.