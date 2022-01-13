У метро затримали хлопця, який хотів розмалювати вагон

Хотів розмалювати вагон метро й зібрати лайки у соцмережах. Такої поведінки можна було б очікувати від підлітка. Але ні – цей план склав цілком дорослий чоловік. Його викрили завдяки пильності пасажирів дніпровської підземки. Що тепер світить недопранкеру та як часто із подібними випадками стикають працівники метро — подробиці в репортажі Марка Ручки.

Ось під таке сидіння заліз 22-річний хлопець і тут збирався перечекати, аби працівники та пасажири пішли. Щоб потім вночі розмалювати вагон.

І все це, скоріш за все, хотів зафільмувати та викласти у соцмережі. Та недолугий план пішов шкереберть. Одна з пасажирок помітила чоловіка і повідомила працівникам метро. Його затримали до приїзду поліції. Коли вже він вилазив з-під сидіння, звідти й дістав пакети набиті балончиками з фарбою.

Працівники метро твердять, що сидіння у вагонах щільно закріплені, втім відкрити їх можна, правда потрібно знати як. Про що заздалегідь попіклувався 23-річний вандал. А взагалі доступ туди потрібен, бо там знаходиться обладнання, яке обслуговують спеціалісти.

На чоловіка склали адміністративний протокол. Сам він з анексованого Криму, до Дніпра приїхав чи у гості, чи живе тут – це достовірно невідомо.

Тим часом в управлінні метрополітену кажуть, що спроби наробити шкоди у вагонах трапляються дуже часто.

Якщо ви помітили підозрілих особистостей у метро, то працівники метро просять поставити їх до відома.