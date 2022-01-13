У Дніпрі від коронавірусу почали активно вакцинувати підлітків від 12 років

Прикладом, до дитячої лікарні №6, що на Західному, щодня приходять з десяток молодих людей аби зробити щеплення від коронавірусу. Процедура імунізації для дітей нічим не відрізняється від подібної у дорослих. Подробиці наша Олена Городецька розповість.

Станіслав Реул самостійно вирішив зробити щеплення, але у віці до 18 років потрібна згода батьків. Тому у поліклініку хлопець прийшов з мамою. Юлія Міщенко – мати Станіслава – розповідає, що планує зробити щеплення не тільки сину, а ще й доньці.

Спершу потрібно дотриматися правил – перевірити документи та підписати згоду. Потім вже береться до справи медсестра з голкою.

Другий укол треба буде зробити через 21 день. За постановою МОЗ, підлітків щеплюють тільки вакциною Пфайзер.

Медики також нагадують, що не слід забувати про традиційні щеплення. Тим більш, що зараз різко збільшилась кількість хворих на поліомієліт та вперше за багато років зареєстровані 12 випадків правця.

Вакцини від правця та дифтерії, так само як і від Ковід-19, безплатні.