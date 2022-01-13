Відбувся регіональний фінал світових змагань з робітничих професій

Роботи, що змінять майбутнє. Молодь Дніпра створювала та керувала механізмами, схожими на тих, які працюють на великих підприємствах. У такий спосіб відбувся регіональний фінал наймасштабніших у світі змагань з робітничих професій WorldSkills у категорії Junior.

Саме так виглядає робот сортувальник, якого 6 годин збирали команди-фіналісти з ліцею інформаційних технологій та коледжу радіоелектроніки. Михайло вперше бере участь у подібному конкурсі. Каже, без додаткової підготовки такого робота складно відтворити – кожна деталь важлива.

Ян займається робототехнікою вже 5 років, але й для нього завдання було складним. Спочатку розробили макет робота, враховуючи усі вимоги. Потім самі збирали його з найпершого гвинтика. Й тоді вже виконували тестові вправи.

Командні змагання розвивають логіку й навчають базових знань з технічних дисциплін. Експерти оцінюють інженерні рішення, мобільність та точність виконання завдань. На бали впливала навіть згуртованість команди та дизайн машини.

WorldSkills у категорії Junior проходить в Україні перший раз. У мехатроніці, веб розробці та облаштуванні комп’ютерних мереж змагалися вісім команд з нашої області, лише дві – вийшли до фіналу.

WorldSkills – наймасштабніші у світі змагання з робітничих професій. За останні роки він стає частиною української системи освіти. Сотні хлопців та дівчат мають змогу зарекомендувати себе перед роботодавцями.

Після визначення переможців у Дніпрі, юніорів чекатиме участь на Всеукраїнському етапі серед інших областей.