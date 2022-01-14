Лікарі врятували двох малюків, які проковтнули деталі магнітного конструктора

Смертельно небезпечні іграшки. Мова про популярні магнітні конструктори. Через них на операційних столах щороку опиняються десятки дітей, які відправляють ці кульки до рота. Це переважно малюки, якіпізнають світ на дотик. Якщо вчасно не звернутися по допомогу, наслідки можуть бути фатальними. У обласній дитячій лікарні постійно мають справи з такими випадками. Як рятують дітей, що ковтають магніти – Юлія Кочет розповість.

Олена з чоловіком ані на мить не відходять від ліжка дворічного Єгорчика. Її синок вже п’яту добу у реанімації. Усе через магнітний конструктор, який родичі подарували старшій доньці. Малюк просто на очах батьків проковтнув одну з кульок. Й опинився на операційному столі в обласній дитячій лікарні – втручання тривало понад 5 годин.

Лікарі дістали у Єгора 6 магнітів. Попри те, що батьки звернулись по допомогу за лічені години, ускладнень було не уникнути.

Магніти, що ковтає дитина, можуть потрапити до різних відділів шлунково-кишкового тракту. Вони буквально розривають тканини до дірок, бо притягуються між собою з неймовірною силою. І таких небезпечних предметів у лікарів вже ціла колекція. Рекорд – 28 магнітів в однієї дитини.

Святослав, про якого каже лікар – ось цей хлопчик на фото. У свої 2,5 роки він встиг пережити справжній жах. Мама малюка розповідає – в серпні сину стало зле. Біль у животі, постійна блювота. 4 місяці обстежень. Лікарі казали, усе через проблеми з жовчним. Та хлопчику краще не ставало. Тож вирішили зробити рентген. І те, що побачили – жахнуло усіх.

Магніти, скоріш за все, він хапав у старшої родички, яка грала цим конструктором. Жінка каже, раніше син ніколи нічого не тягнув до рота. Що причина може бути у сторонньому предметі – навіть думки не було. А тут одразу – 16 магнітних кульок.

Хлопчику місяць провів у лікарні – йому зробили три операції. Нині Святослава вдома, поступово повертається до звичного життя. А лікарі продовжують свою роботу. Кількість дітей, які потрапляють зі сторонніми предметами, за останній час зросла в тричі. Торік прооперували шістьох, ще 18 – ендоскопічно. Тож просять батьків бути уважними та за найменших підозр – звертатися по допомогу.

І у родині Єгора, і у Святослава тепер усі найдрібніші іграшки під забороною. Вони закликають усіх батьків – у жодному разі не купувати ці магнітні конструктори.