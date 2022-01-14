З українським супутником “Січ 2-30” встановлено стійкий зв’язок

Вже незабаром він розпочне роботу на орбіті! Нагадаємо, вчора весь вечір команда 11 телеканалу спостерігала за історичною подією: вперше за останні 10 років Україна запустила супутник власного виробництва. Його вивела у космос ракета Ілона Маска. Ексклюзивні кадри апарату, подробиці його тестування та пуску – далі в сюжеті.

Розробку супутника “Січ 2-30” розпочали 5 років тому у дніпровському КБ “Південне”. Через початок війни на сході, конструкторам довелося відмовитися від компонентів російського виробництва. Їх замінили на європейські та українські.

Супутник запустили з мису Канаверал у США – на ракеті американського винахідника та підприємця Ілона Маска. У КБ “Південне” розповідають: останніми місяцями в поті чола працювали над випробуваннями “Січі”. Адже американські колеги висунули низку неочікуваних вимог до міцності конструкції апарату.

Апарат має не надто високу роздільну здатність – 7 метрів на піксель. Проте добре підходить для моніторингу стану довкілля і надзвичайних ситуацій, спостережень за врожайністю та вирубкою лісів. Звісно ж, супутник використовуватимуть і у військово-безпекових цілях.

Скільки коштував запуск супутника американською ракетою – комерційна таємниця, кажуть в КБ. Сама ж розробка апарату вартувала підприємству зо дві сотні мільйонів гривень. Запуск супутника став можливими після розблокування коштів підприємства, якому сприяли народні депутати від Дніпра.

Відповідно до космічної програми, яка вже незабаром надійде на розгляд нардепів, у планах в найближчі 4 роки запустити ще 7 українських супутників високої роздільної здатності – до півтора метра. Усі вони працюватимуть у групі разом із “Січ-2-30”.

Із супутником вже встановили стабільний зв’язок. Найближчі 10 днів триватимуть налаштування фотоапаратури. А потім Україна отримає перші знімки. Вони надійдуть до Центру управління польотами поблизу міста Дунаївці, Хмельницької області. Його облаштували після втрати ЦУП у Євпаторії – під час анексії Криму Росією. На орбіті супутник має пробути щонайменше 3 роки.