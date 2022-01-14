В області за добу додалося 400 хворих на коронавірус

В Україні знов понад 10 тисяч нових хворих на COVID. Найбільше в столиці та Львівській області – там їх понад тисячу. У нас в регіоні теж зростання – на ранок маємо вже понад 400 інфікованих. І, якщо в Україні коронавірусна хвиля тільки набирає обертів, то у світі два дні, як показники б’ють рекорди. Про COVID-ситуацію – далі.

США, Франці, Індія та Італія – країни, де сьогодні рекордні COVID-показники. Там фіксують сотні тисяч нових занедужалих. Україна у світовій статистиці 35-а, проте 10 за кількістю смертей серед хворих. Вже 244 країни зареєстрували на своїй території штам Омікрон. Але на порозі черговий різновид вірусу.

А поки у світі набирає обертів саме Омікрон. За даними медиків, інфіковані цим штамом рідше мають ризик шпиталізації. Але він небезпечний в першу чергу своїми постхворобними наслідками. В нашій області на початку січня кількість нових недужих не сягала і 200. Зараз їх вже понад 400 на добу.

Імунізація має знизити рівень смертності, вкотре наголошують медики. На Дніпропетровщині занепокоєння викликають люди з групи ризику.

Ризик померти від коронавірусу у невакцинованих у десятеро вищий, ніж у тих, хто щепився. Такі данні навів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Сьогодні в Україні хоча б одну дозу протиковідної вакцини отримала половина дорослого населення. І це один з найнижчих показників у Європі.