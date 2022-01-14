Відремонтовано приймальне відділення дніпровської лікарні №4

Сучасний ремонт, зручні умови та новітнє обладнання. Приймальне відділення дніпровської лікарні №4 капітально відремонтували. Оновлення профінансували з державного бюджету. Тепер пацієнти та медики отримали комфортні умови. Як виглядає відділення та що саме змінилось – дивіться у нашому сюжеті.

З підозрою на перелам руки до травмпункту четвертої лікарні прийшла пані Валентина. В оновленому приймальному відділенні жінка вперше. Каже: змінами приємно вражена.

Приймальне відділення тут відремонтували нещодавно. Капітально оновили кабінети й коридори, замінили комунікації та облаштували сучасні системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Тепер відділення стало зручнішим як для працівників, так і для пацієнтів.

Оновили й обладнання. Зокрема, з’явився сучасний цифровий рентген-апарат. Він замінив старий, якому було щонайменше два десятиліття. Є ще один – пересувний, яким можна робити дослідження у реанімаційній залі або палаті. Модернізували й кабінет УЗД. Зазвичай до відділення доправляють пацієнтів з травмами, пневмоніями, інсультами, інфарктами та гострими невідкладними станами. Усіх, хто потребує негайної допомоги. Нині там обслуговують до двохсот пацієнтів за добу.

Приймальне відділення четвертої лікарні відремонтували у рамках державної програми. Протягом року державним коштом оновили приймальні відділення у кількох лікарнях Дніпропетровщини.