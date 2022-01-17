Багато батьків незадоволені новим шкільним меню

Майже без солі та цукру. Рівно тиждень, як українських школярів годують за новими стандартами, яких вимагає реформа харчування. Проте вже зараз є багато батьків, незадоволених оновленим меню. На що саме вони скаржаться та коли шкільна їжа покращиться – дивіться.

Це Олена – одна з тих, хто негативно оцінює новий раціон учнів. Вона попросила доньку фотографувати шкільну їжу кожного дня. Каже, діти відмовляються їсти страви з нового меню. Окрім цього, у новому меню ще багато недоліків: від невеликого розміру порцій до особливостей харчування пільговиків.

В мережі також багато батьків висловили своє невдоволення новим меню

У Держпродспоживслужбі кажуть, аналізувати успішність реформи в області наразі зарано. У 2022 році обіцяють провести моніторинг усіх закладів освіти у регіоні – тоді матимуть повну картину.

На проміжні результати реформи відреагував також і автор нових меню для шкіл – кулінарний експерт Євген Клопотенко.

Попри велику кількість негативних коментарів, він закликає батьків не мовчати та продовжувати реагувати, якщо вас щось не влаштовує. Повідомити про порушення можна у спеціальному Телеграм-боті Держпродспоживслужби.

https://t.me/derzhspozhivsluzhba_bot

Клопотенко переконаний – харчування в усіх школах стане прийнятним через два роки, коли закінчиться переоснащення їдалень. Цьогоріч держава збирається витратити на це понад 1,5 мільярда гривень.