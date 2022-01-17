У Дніпрі відкрилися пункти прийому ялинок

Їх організували у всіх районах міста. Наші кореспонденти вирушили в рейд, аби поглянути, чи багато там назбиралося деревець. Також ми розпитали дніпрян, коли вони зазвичай виносять ялинку. Докладніше – далі.

Гілки тріщать, наче ліс рубають! Майже так воно і є. На Січових Стрільців кипить робота з утилізації новорічних ялинок. Тут запрацював пункт перероблення. Суху деревину трансформують в корисну сировину для рослин.

Поряд зі смітниками на Січових Стрільців назбиралася величенька гірка з дерев. На те, щоб подрібнити її, в комунальників йде до пів години. А яка ж ситуація на інших локаціях? Цьогоріч у Дніпрі відкрили понад шістдесят точок прийому. Вирушаємо на вулицю Титова. На ній є 2 пункти. На обох – майже порожньо.

Але є в Дніпрі локації, де комунальників вже зачекалися. Ось тут, приміром, на 3-й Тополі – ціла купа з покинутих новорічних деревець. Хвойні потроху починають обростати сміттям. Утворюється звалище. Місцеві обурені, кажуть, сухі ялинки красуються тут вже декілька тижнів.

Комунальники пояснюють: активну роботу зі збору та перероблення ялинок розпочнуть вже 20-го січня – після Водохреща. Містом курсуватимуть 6 бригад робітників.

Містяни погоджуються: ялинку краще прибирати після Водохреща. Хоча дехто своєї красуні вже позбувся. Цьогоріч жителі Дніпра та області придбали близько 13 тисяч хвойних. Комунальники заявляють: перероблятимуть викинуті дерева до середини лютого. Просять не обмотувати ялинки плівкою, адже на розпакування дерева перед подрібненням йде багато часу.